Congo : un mandat d’arrêt international émis contre Trésor Armel Silvère Dongou

Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brazzaville, a émis le 25 avril, un mandat d’arrêt international contre l’ancien directeur général adjoint du Trésor public, Trésor Armel Silvère Dongou. Cette mesure a été précédée, trois jours plus tôt, d’une réquisition aux fins d’interdiction de sortie du territoire national. Il pourrait être inculpé de détournements de fonds publics commis entre 2022 et 2025.

Le Procureur a ordonné à tous les officiers et agents de la Force Publique, notamment les services d’Interpol et de la Gendarmerie, de rechercher, d’arrêter et de conduire le suspect à la Maison d’arrêt de Correction de Brazzaville via le commandement de la police judiciaire. La mesure concerne également Stéphanie Gertrude Mouaya, autre directrice générale adjointe du Trésor. Tous deux occupaient respectivement les fonctions de Trésorier central et de Receveur général.

Selon la réquisition initiale, le magistrat André Gakala Oko avait déjà révélé que les deux directeurs adjoints sortants s’activaient à organiser leur fuite vers l’étranger, alors que les enquêtes se poursuivaient pour établir la vérité. Pour garantir leur comparution régulière face à la justice, le Procureur a jugé nécessaire d’imposer cette interdiction de sortie du territoire.