Congo-UMNG : le budget 2025 connait une augmentation de 0,63%

Le comité directeur de l’Université Marien-Ngouabi (UMNG), a adopté le 30 octobre dernier, le budget 2025 à la somme de 61 352 771 348 FCFA.

Le budget 2025 de l’UMNG a été arrêté à la somme de 61 352 771 348 FCFA, contre 60 990 706 574 FCFA cette année, soit une augmentation de 0,63%. Hors mis le budget 2025, le comité de direction de cette université a également adopté des documents importants tels le rapport d’activité exercice 2022-2023 ; les comptes administratif et de gestion exercice 2023; le plan stratégique de développement couvrant la période 2024-2028 ; le plan d’action budgétisé 2025 ; les documents comptables dont le règlement financier et le plan comptable nomenclature budgétaire ; le projet de décision portant réorganisation de l’agence comptable à l’UMNG; le projet de décision fixant les règles de la comptabilité des matières ; la décision fixant les modalités de déclaration des documents délivrés par la direction de la scolarité et des examens et la création du centre unique d’information, d’orientation d’appui à l’insertion professionnelle et l’employabilité des étudiants ; le projet d’ouverture de la filière de formation anesthésie, réanimation à la faculté des sciences de la santé.

Le budget arrêté prend en compte plusieurs charges financières et administratives. Cette session du 30 octobre a permis d’évaluer l’avancement des réformes visant à renforcer la gouvernance de l’UMNG.

Les travaux ont permis au comité de direction de prendre deux délibérations et une recommandation. L’une de ces recommandations est relative à la mobilisation des fonds par le gouvernement pour l’opérationnalisation de la formation de la spécialité anesthésie, réanimation à la faculté des sciences de la santé et l’autre concerne la nomination aux différents postes de responsabilité vacants à l’UMNG. Quant à la recommandation, elle a porté sur la sanctuarisation des fonds pour la promotion des enseignants chercheurs candidats au comité technique spécialisé et au concours d’agrégation du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur.