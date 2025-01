Congo-UMNG : après trois mois de grève, les activités reprennent

Les facultés, écoles et instituts de l’université Marien Ngouabi ont repris du service après la grève des enseignants qui réclamaient entre autres des salaires impayés.

Les activités pédagogiques et administratives ont repris à l’université Marien Ngouabi. Instituts, écoles et facultés de cette université sont réouverts après trois mois sans activités à cause de la grève des enseignants qui réclamaient des arriérés de salaire.

Selon le site d’information vox, on note la reprise des soutenances de thèses de doctorat et la poursuite des démarches administratives par les postulants aux différents concours d’accès aux différents établissements. Une situation qui réjouit les étudiants qui craignaient une année blanche à cause de la persistance de la grève.

Notons que la faculté des Lettres arts et sciences humaines a mis à la disposition des nouveaux bacheliers les informations sur les préinscriptions qui ont débuté mardi 7 janvier 2025.