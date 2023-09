Congo-TuSeo : l’acte 16 revient en octobre prochain

Le Festival TuSeo va tenir sa 16e édition du 26 au 28 octobre 2023 sous le thème : « Les rires verts échos-logiques ».

Le festival entend exprimer pour l’occasion sa vision écologique qui consiste à protéger l’environnement. Ce nouveau rendez-vous va revêtir la couleur symbolique de l’équilibre des écosystèmes de l’environnement. Les humoristes qui vont s’engager durant trois jours à l’urgence climatique, aux catastrophes naturelles mais aussi anthropiques vont non seulement égayer le public à travers leurs histoires mais vont en partie le conscientiser, l’éduquer et l’appeler à préserver la survie et l’avenir de l’humanité en prenant soin de ce qui constitue le cadre et le voisinage de la vie.

Sur ce, les adeptes du rire auront l’occasion de voir, revoir et découvrir sur scène des artistes professionnels nationaux et internationaux venus du Congo, d’Haïti, du Togo, du Mali, de la RDC, de la France, du Burkina Faso et de la Belgique (pour la première fois à Brazzaville).

Le public va particulièrement apprécier la diversité de la programmation, allant des one-man shows aux duos ou pièces de théâtre à l’exemple de Junjazz Hope qui évoquera de manière humoristique et caustique le rapport de l’artiste avec la faune et la flore. Ses thèmes seront traités sous plusieurs axes et aussi de manière à ce que le public se reconnaisse dans chaque sketch. Suivi de modeste MP3 qui va mettre en relief le quotidien de la société et de l’accent sur l’inconscience de l’homme face à la nature et les conséquences qui en découlent. Benjamin Kahitare va, pour sa part, dépeindre sur un ton satirique la présomption de la supériorité humaine. Il va mettre en scène sa responsabilité sur le patrimoine environnemental mondial, questionner sa propre conception, celle de l’autre et surtout son rapport avec la biodiversité. Quant à Miriam Barouk, elle se penchera sur le besoin de cocher les cases de la société occidentale tel le baccalauréat, le mariage, le contrat à durée indéterminé, les enfants, le crédit immobilier. On ajoute à ceux-là Ckeinknito, La jaguar, Tiche, Benis Brown, Nancy Matounga, l le président de la Rue-Publique, Bruno Alves, Jojo la légende, etc.

La particularité pour cette édition est le projet « Averti-Son », un atelier de musique proposé et qui sera animé par le pianiste professionnel Voukoulou Mvouilou Gerdat Dache, directeur général de Medin’art Studio à Dakar (Sénégal). Ce projet vise à enrichir les activités programmées pour l’évènement Tuseo tels des spectacles, des ateliers et des conférences, des moments de partage, d’apprentissage, de découverte et de surpassement de soi.