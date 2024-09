Congo Terminal va investir plus de 400 millions d’euros dans un nouveau terminal portuaire au Port Autonome de Pointe-Noire

Le 26 septembre 2024, à l’occasion de Pointe-Noire business Forum, Congo Terminal annonce la construction d’une nouvelle plateforme portuaire au port de Pointe-Noire pour un investissement global de près de 400 millions d’euros.

Compte tenu de l’exclusivité dont Congo Terminal bénéficie et pour anticiper la croissance de ses activités, l’entreprise se dote d’un nouveau terminal à conteneurs Congo Terminal « Môle Est » dont les travaux ont déjà été lancés et qui sera opérationnel en 2027.

Ce nouveau terminal sera doté de 750 m de linéaires de quais avec un tirant d’eau de 17m ; 26 hectares de terre-plein et 16 portiques 100% électriques dont 4 portiques de quai et 12 portiques de parc. Une importante campagne de dragage permettra d’élargir le chenal à 300 m au niveau du coude et 250 m pour les autres parties.

« Le projet Môle Est marque un tournant pour le port de Pointe Noire. Il va permettre de créer plus de 900 emplois supplémentaires et dynamiser les échanges économiques dans la sous-région » soutient Séraphin BHALAT, Directeur Général du Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN).

« La construction du Môle Est est un projet conjoint du Port Autonome de Pointe-Noire (PAPN) et Congo Terminal pour accroitre les capacités nautiques et opérationnelles du terminal à conteneurs de Pointe Noire, afin d’anticiper sur les nouveaux besoins des usagers du port de Pointe-Noire et des lignes maritimes qui pourront escaler avec leurs plus gros navires. Pointe-Noire s’ancre ainsi comme une référence sur l’échiquier maritime mondial. » explique Anthony SAMZUN, Directeur Général de Congo Terminal.

Grâce à ses nouvelles infrastructures faites dans le respect des exigences de la certification EDGE, Congo Terminal sera en mesure d’accueillir des navires de plus grande capacité, en provenance d’Asie, du sous-continent indien et d’Europe. Ce développement fera passer la capacité des terminaux de 1 million à plus de 2,3 millions de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) manutentionnés par an.

Ce projet « Môle Est » va soutenir le développement économique et social du pays ainsi que la dynamique des corridors de la sous-région afin de permettre au port de Pointe-Noire de consolider sa position de hub de transit et de transbordement de l’Afrique centrale.

A propos de Congo Terminal

Congo Terminal, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), est l’opérateur exclusif des activités de manutention de navires porte-conteneurs et rouliers escalant au port de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE) et Green Terminal, l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4. Congo Terminal a dépassé le seuil de 1.000.000 EVP manutentionné par an depuis 2022 et emploie près de 900 collaborateurs congolais. L’entreprise mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.

