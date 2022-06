Congo Terminal a contribué du 30 mai au 1er juin 2022 à Pointe-Noire, au séminaire annuel tournant du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l’Afrique de l’Ouest et du centre (RFPM/AOC), organe technique de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’ouest et du centre (AGPAOC).

Du 30 mai au 1er juin 2022 à Pointe-Noire, Congo Terminal a contribué au séminaire annuel tournant du réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires de l’Afrique de l’Ouest et du centre (RFPM/AOC), organe technique de l’Association de gestion des ports de l’Afrique de l’ouest et du centre (AGPAOC). Près de 300 dames ont échangé sur le « système de management intégré : qualité, sûreté, santé, sécurité et environnement (QSSSE) ; un outil d’amélioration de la performance des ports de l’Afrique de l’ouest et du centre ». Elles se sont déplacées de tous bords pour l’évènement : Angola, Benin, Cameroun, Côte d’ivoire, Gambie, Sénégal, Burkina Faso, Liberia, Nigeria, Ghana, Togo, RDC, Guinée et Congo-Brazzaville.

Michèle BATAMIO, chef de service qualité et déléguée éthique Congo Terminal, y a présenté l’évolution de l’entreprise au travers de son Système de management avant, pendant et après la certification qualité ISO 901/2015 obtenue en 2017. Elle a également abordé les autres certifications axées sur la sécurité et la sûreté portuaires obtenues en 2017 et renouvelées plusieurs fois notamment le Pedestrian Free Yard et la conformité au code ISPS. La certification environnementale ISO 14001 et le projet Green en cours ont fait l’objet d’un exposé plus détaillé.

« Le système de management intégré est notre outil de référence pour améliorer nos performances et délivrer continuellement la meilleure qualité de service à nos clients » précise Sandrine WAMY, Directrice d’exploitation Congo Terminal.

Jean-Marc Thystère-Tchicaya, Ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, qui avait à ses côtés Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, Ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, a assuré les participantes de « la détermination du gouvernement à accompagner les initiatives lancées sur le plan régional et international en faveur de la promotion des femmes du secteur maritime et portuaire ».

L’Association de Gestion des Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) est une organisation économique intergouvernementale sous-régionale, composée de vingt-deux ports membres réguliers et de neuf membres associés, y compris les pays sans littoral et les organisations maritimes, tous situés le long de la côte ouest du continent Africain s’étendant de la Mauritanie à l’Angola. L’Association a été créée en 1972 à Freetown (Sierra Leone) par la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). L’AGPAOC est un organe spécialisé de l’Organisation Maritime de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC)

À propos de Congo Terminal.

Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4 et bénéficie de la forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement

et de l’éducation.

