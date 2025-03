Congo Terminal organise le 1er Kaizen régional en réunissant les équipes de 7 terminaux

Du 24 au 28 février 2025, Congo Terminal a organisé le 1er Kaizen régional réunissant les équipes du terminal ainsi que des experts métiers et les équipes Excellence Opérationnelle d’autres entités du Groupe : Bénin, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, Guinée et Nigéria. Le but est d’améliorer la productivité des tracteurs portuaires et réduire les temps d’attentes des portiques et grues.

Ce projet s’inscrit ainsi dans les multiples actions de Congo Terminal visant à améliorer les productivités navires et portiques au service des lignes.

Pendant une semaine, trois équipes se sont mobilisées pour résoudre les trois problématiques principales : réduire le temps de trajet des tracteurs portuaires, réduire les temps d’attente des tracteurs portuaires au chargement, optimiser les temps de changement d’équipe.

“Ce premier Kaizen a été pour nous un succès. Nous en sortons enrichis par de nouvelles dispositions à mettre en œuvre pour optimiser nos opérations, ainsi que par une méthode efficace que nous pourrons appliquer régulièrement pour nous améliorer continuellement. Ces intelligences collectives nous ont permis de développer des bonnes pratiques qui pourront être mises en place dans tous les pays” explique Sandrine WAMY, Directrice d’exploitation Congo Terminal

“Le Régional Kaizen 2025 à Congo Terminal est une 1ère édition réussie. L’équipe a montré que nous pouvons collectivement trouver des solutions à impact immédiat sur un format court. Nous attendons tous la prochaine édition avec impatience » explique Gérald CONNEAU, Directeur Adjoint Excellence Opérationnelle.

Le Kaizen est un projet d’amélioration collectif regroupant des experts métiers et les équipes Excellence Opérationnelle autour de la problématique d’un terminal. Cette approche vise à apporter des solutions concrètes à la mise en œuvre rapide, à apprendre ensemble sur les méthodes de l’Excellence Opérationnelle et à dupliquer les bonnes pratiques testées dans d’autres terminaux.

L’Excellence Opérationnelle est désormais présente dans la plupart des terminaux AGL et se déploie dans les entités logistiques.