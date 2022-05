Congo Terminal fait de sa culture santé et sécurité au travail, une priorité !

Congo Terminal, filiale Bolloré Ports, a dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, fait de cette journée, une priorité de sa culture.

Le 28 avril 2022 à l’occasion de la journée mondiale de la santé et sécurité au travail, Congo Terminal, filiale de Bolloré Ports a vulgarisé sa culture SST. Tout d’abord par des toolbox meeting, mais également par la réalisation d’un exercice de prise en charge d’un agent lors d’un accident du travail sur le terminal.

Cette simulation de malaise d’un agent suivie de la mise en route de la procédure d’urgence et des gestes de premiers secours ont permis d’évaluer la maitrise des processus de sécurité et santé, la capacité de réaction des équipes en charge de ces volets et l’efficacité de ces dispositifs sur le terminal à conteneurs.

De plus, lors des Toolbox meeting plus de 500 collaborateurs ont participé à une émulation sur la maîtrise des questions santé et sécurité au travail. Quatre d’entre eux ont été distingués.

« La journée mondiale santé et sécurité au travail est l’occasion de rappeler notre politique sécurité/santé en entreprise et faire le bilan de notre stratégie. Revoir les axes qui ne fonctionnent pas et maintenir ceux qui fonctionnent. Car nous sommes en amélioration continue » précise Anthony SAMZUN, Directeur Général Congo Terminal.

Congo Terminal met l’humain au centre de ses activités. Par la prévention et la sensibilisation, l’entreprise veille au bien-être des collaborateurs, tout en les responsabilisant sur les aspects santé et sécurité de leurs activités. Ainsi, grâce à cette politique audacieuse et responsable, les collaborateurs sont plus impliqués, plus inclusifs et plus engagés.

À propos de Congo Terminal

Congo Terminal, concession de Bolloré Ports, est l’opérateur du terminal à conteneurs de Pointe Noire. L’entreprise est engagée dans un partenariat public-privé qui lui permet de répondre aux exigences de ses clients armateurs, importateurs ou exportateurs. Grâce à ses nombreux investissements, Congo Terminal participe à l’amélioration du pouvoir d’achat et contribue activement à la lutte contre la vie chère. Certifiée ISO 9001/2015, ISPS (sûreté) et Pedestrian Free Yard (HSE), l’entreprise dispose d’équipements et de technologies de pointe dont le système d’exploitation Navis 4 et bénéficie de la forte expérience portuaire du réseau Bolloré Ports. Congo Terminal emploie près de 900 collaborateurs congolais et mène des actions solidaires en faveur de la jeunesse, de la protection de l’environnement et de l’éducation.

www.congo-terminal.net

Contacts presse :

Ghislain Maginot, Chef section Médias – Congo Terminal

T +242 05 775 02 10 – ghislain.maginot@congo-terminal.com

Cindy Patan, Responsable Relations Médias – Bolloré Transport & Logistics

T +33 1 46 96 49 75 / +33 7 72 40 49 75 – cindy.patan@bollore.com