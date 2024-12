Congo Terminal, AGL Congo et TBC se mobilisent contre le Sida

Le 2 décembre 2024, environ 50 pairs éducateurs évoluant à AGL Congo, Congo Terminal et Terminaux du Bassin du Congo (TBC) se sont mobilisés pour sensibiliser plus de 1 500 collaborateurs contre le VIH/Sida à Pointe-Noire et Brazzaville.

Prélude à la sensibilisation des collaborateurs, les pairs éducateurs ont bénéficié des sessions de remise à niveau animées par le docteur Eléazar Céleste Massamba, médecin conseil de Congo Terminal. Au cours des sessions, le médecin conseil a insisté sur la prévention, les comportements à risques et le traitement du VIH/Sida. Un accent particulier a été porté sur le dépistage précoce et les comportements sexuels responsable à promouvoir.

“Le VIH/Sida n’est pas une fatalité mais ce n’est pas une raison pour s’y exposer. Il y a des comportements à adopter pour s’en préserver et pour ceux qui en sont atteints, il y a des mesures à respecter” précisent Eléazar Céleste Massamba, médecin conseil de Congo Terminal.

“AGL et ses filiales accordent une part essentielle à la santé des collaborateurs. Les journées internationales spécifiques sont l’occasion de sensibiliser nos collaborateurs et la population environnante et de mener des actions appropriées pour matérialiser notre engagement” précise Patricia EKEY MISSE, responsable régionale communication et développement durable Congo/RDC et Angola.

Outre les actions de sensibilisation sur sites, plus 12 000 préservatifs ont été distribués aux employés. Chacun a été encouragé à adopter l’abstinence, la fidélité ou l’usage du préservatif. Chaque année, AGL et ses filiales congolaises organisent des sensibilisations couplées au dépistage volontaire et anonyme dans les écoles publiques pour renforcer la lutte contre le VIH/Sida parmi les jeunes.