Congo Terminal accompagne la formation et l’émancipation des jeunes étudiants

Le 28 février 2025, Congo Terminal et plusieurs entreprises de la place ont participé à la 2ème édition du forum entreprises organisé par l’Institut Ucac-cam à Pointe-Noire.

Environ 200 étudiants ont pris part aux ateliers axés sur le réseautage, la confiance en soi, le développement des soft kills et les techniques de recherches d’emplois.

Une occasion pour Elena MOUKALA et Sandé NGALA de présenter les métiers de Congo Terminal et perspectives d’emploi qui découlent du projet Môle Est dont la mise en exploitation est prévue en 2027.

“La participation de Congo Terminal à ce forum permet de montrer à nos étudiants les débouchés potentiels et de créer un lien étroit avec le monde professionnel. C’est un accompagnement que les jeunes ont besoin pour mieux s’équiper” explique Jean-claude TATI, Responsable Développement Institut Ucac-Icam.

“ Nous a pu échanger avec les étudiants et montrer les profils qui nous intéressent. Leur intérêt pour les métiers portuaires est un bel atout” explique Aristide NDJAWE, Directeur des Ressources humaines.

Congo Terminal est l’opérateur du terminal à conteneurs au port de Pointe-Noire. En 2023, l’entreprise a démarré les travaux de construction d’un nouveau quai de 750 mètres linéaires, avec une surface de 28 Ha et une profondeur de 17 pour un coût global de près de 400 millions d’euros. Cet investissement stratégique vise à renforcer la capacité opérationnelle de l’unique débouché maritime du Congo, de soutenir le développement économique du pays et de la sous-région et créer 900 emplois supplémentaires.