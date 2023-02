Congo : Simplice Somi Nzuayaya expose « L’horloge » à Brazzaville

L’artiste peintre Simplice Somi Nzuayaya, originaire de la République démocratique du Congo (RDC), expose ses œuvres du 2 au 25 février à l’Institut français du Congo (IFC).

L’exposition a pour thème « L’horloge » qui est une somme d’images poétiques, avec un lyrisme expressif qui puise sa force dans l’exubérance de la couleur. Elle accueille le public par un tableau où on y voit deux femmes regardant dans la même direction, avec un aspect corporel ressemblant à celui d’un bracelet et cadrant de montre. La palette de couleurs vives sur un fond nuancé sombre teinté de jaune et de blanc qui donnent l’impression d’astres lumineux dans l’univers, sublime le travail de l’auteur. Derrière toute cette originalité et cette créativité, Simplice Somi Nzuayaya souhaite en réalité faire comprendre aux spectateurs que pour aller loin ou pour réussir, il est nécessaire de regarder dans la même direction, tout en tenant compte du temps imparti de la vie de l’Homme sur terre.

Les différents tableaux de l’artiste interrogent non sans humour le lien entre la tradition et la modernité, ainsi que le rapport des individus à la technologie. La notion du temps et de l’espace y est fortement représentée à travers des tableaux comme « Le temps universel », « La pollution », « Je suis belle (conserve la nature) », « Selfie », « Jouissance » ou encore « Pas de temps ». En effet, à travers ces différentes œuvres, le peintre congolais cherche à établir le rapport dans la succession des événements et des phénomènes, les changements, les mouvements et leur représentation dans le temps et l’espace.

En analysant son travail, Blaise Vital Nghon-A-Nghon, animateur culturel et conseiller artistique, estime que « lorsqu’il s’approprie un sujet, il l’exploite jusqu’à l’essence pour en dévoiler toutes les dimensions. Son travail s’inscrit dans la tradition du réalisme congolais et de l’art pictural figuratif en s’attachant aux contraintes classiques telles que la perspective, la lumière et le mouvement ».

Le directeur délégué de l’IFC, Régis Ségala, a également salué le travail de l’artiste qui est, pour lui, un magnifique voyage dans un univers particulier et excentrique.

Attiré d’abord par le dessin, puis séduit par la peinture, Somi Simplice Nzuayaya est passionné de l’art depuis son enfance. C’est ainsi qu’il se décida d’en faire sa carrière et de poursuivre ses études artistiques à l’Institut des beaux-arts de Kinshasa en arts plastiques, option : peinture. Il compte à son actif une production importante d’œuvres d’art et une participation à de nombreuses expositions collectives organisées dans plusieurs pays, dont la RDC son pays, le Brésil, la Belgique, le Canada, la France, le Gabon, le Mali et l’Afrique du Sud.