Congo : « Septembre en or » pour lutter contre les cancers infantiles

Le Programme national de lutte contre le cancer a lancé une campagne médiatique dénommé « Septembre en or » pour lutter contre les cancers infantiles.

Lancée le 20 septembre dernier, la campagne « Septembre en or », est une initiative du Programme national de lutte contre le cancer (PNLC) en partenariat avec la Fondation Calissa Ikama et Hope Day After. En République du Congo, le rétinoblastome, le lymphome, le néphroblastome, la maladie de Hodgkin, les leucémies et les ostéosarcomes sont les plus fréquents.

D’après le plan stratégique national de lutte contre le cancer 2022-2026, adopté cette année, en raison de la jeunesse de la population, les enfants de 0 à 11 mois et les femmes en âge de procréer (FAP) représentant environ 20% de la population ; les adolescents, représentant 21,4% de la population et les jeunes de 20 à 24 ans 31%, entre 2020 et 2030. Ainsi, le Congo va chaque année enregistrer 190 à 300 nouveaux cas de cancers pédiatriques par an,et ce nombre va doubler vers 2050.

La campagne médiatique « Septembre en or » s’achève le 30 septembre prochain.