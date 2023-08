Congo-sénatoriales 2023 : plus de 100 candidats en lice

Le coup d’envoi de la compagne des élections sénatoriales a démarré vendredi 4 août 2023, sur l’ensemble du territoire national.

Ils sont plus de cent candidats de toutes obédiences politiques confondues ainsi que les indépendants à se présenter aux sénatoriales. C’est un scrutin aux suffrages universels indirects dont l’enjeu est de renouveler le mandat des sénateurs. Le coup d’envoi de la campagne électorale a été donné vendredi dernière. Pendant deux semaines, les postulants seront sur le terrain pour tenter de convaincre les élus locaux.

Parmi la vingtaine de formations politiques qui participe à ce scrutin, le Parti congolais du travail (PCT) vient en tête avec cinquante-cinq candidats sur soixante-douze sièges à pourvoir. Disposant de 650 conseillers locaux sur les 1154, soit 56,32%.

L’Union des démocrates humanistes (UDH- Yuki), formation politique de l’opposition, qui dispose de sept élus à l’Assemblée nationale a positionné six candidats aux présentes sénatoriales dont deux à Brazzaville et quatre dans le département du Pool.

Le Parti républicain et libéral (PRL) a, pour sa part, investi quatre candidats. Le Mouvement action et renouveau (MAR), le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS), le Parti pour l’unité et la République (Club-2002 PUR) sont aussi dans la course avec deux candidats chacun.

D’autres partis politiques ont positionné également des candidats. Il s’agit du Parti pour l’unité la liberté et le progrès (PULP) ; le Rassemblement citoyen (RC) ; la Dynamique républicaine pour le développement (DRD) ; l’Union pour la République (UR) ; l’Union pour la démocratie et la République (UDR-Mwinda) et le Parti pour la concorde et l’action politique (PCAP).

S’agissant des candidats indépendants, ils sont une trentaine dans la course.