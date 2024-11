Congo-Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : Pointe-Noire va accueillir la 10e édition

Entrepreneurs, investisseurs et autres acteurs de l’entrepreneuriat se retrouveront du Semaine mondiale de l’entrepreneuriat prochain dans la ville océane.

Plus de 20 mille personnes sont attendues du 18 au 24 novembre à Pointe-Noire. Ils seront là dans le cadre de la 10e édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat. C’est un festival d’idées, de savoir-faire et d’innovation qui va réunir les esprits créatifs. Ces acteurs se mobilisent pour créer un environnement favorable à l’innovation et à la croissance.

Ce rendez-vous a plusieurs objectifs notamment initier les entrepreneurs et les entreprises en leur montrant que l’entrepreneuriat est une alternative à l’emploi et un projet d’avenir ; mettre en réseau les jeunes entrepreneurs, professionnels et étudiants pour leur faire découvrir de nouvelles idées à la croissance des cultures et des spécialités ; intégrer les entrepreneurs actifs et inspirants à travers le pays pour conseiller les générations futures afin de leur permettre de réaliser leur rêve ; montrer aux leaders politiques que l’entrepreneuriat et son développement sont essentiels pour l’économie d’une nation.

La 10e édition de cette rencontre se tiendra sur le thème « Entrepreneuriat : fiction ou facteur de développement humain, numérique, macroéconomique ». Conférences débats, tables rondes, partage d’expériences, panels de discussions, échange et témoignages, expositions sont entre autres les activités qui meubleront cet évènement.

Dans un extrait tire d’une publication d’adiac-congo.com, Julie Messembo, membre du comité d’organisation indique que « La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, global entrepreneurship week, est un événement d’envergure internationale pour faire rayonner la diversité des talents et des initiatives entrepreneuriales. Ce sont des conférences, des ateliers pour inspirer les Congolais et les accompagner pour donner vie à leurs idées. Catalyseur de l’écosystème entrepreneurial congolais, l’événement connecte les entrepreneurs en devenir ou confirmés, entreprises et financeurs, tout en engageant les décideurs politiques pour accélérer la capacité d’innovation du secteur. Célébrer les entrepreneurs tout en contribuant à faire évoluer les mentalités et les décisions sur l’entrepreneuriat au Congo ».

La Semaine mondiale de l’entrepreneuriat est organisée dans plus de cent soixante-dix pays. A Pointe-Noire elle est assurée par l’association Jokkolabs.