Congo : Rodrigue Malanda-Samba est le nouveau chef du département politique du président

La cérémonie de passation de service entre le conseiller, chef du département politique du président de la République sortant, Juste Désiré Mondelé et l’entrant Rodrigue Malanda-Samba s’est déroulée mardi 12 novembre au Palais du peuple.

Rodrigue Malanda-Samba a officiellement pris fonction mardi 12 novembre. Après avoir passé sept (07) années comme conseiller au cabinet du chef de l’Etat, il s’occupera désormais du département politique. Il succède à ce poste à l’actuel ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, qui y a passé huit ans.

Juste Désiré Mondelé a Présenté à son successeur les dossiers traités et en cours de traitement, ainsi que la situation du personnel et le matériel. Juste Désiré Mondelé a félicité Rodrigue Malanda-Samba avec qui il a travaillé ensemble. « Je suis plutôt un homme très heureux ce matin, parce que je connais personnellement le conseiller, chef du département politique, nous avons eu l’habitude de travailler parce qu’en réalité il traitait déjà les dossiers de ce département. C’est un témoin qui vient simplement d’être transmis à un athlète de haut niveau et qui saura donc continuer la course », a reconnu le désormais ancien conseiller du président de la République, chef du département politique.