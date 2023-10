Congo-religion : la Cife s’est ouvert à Brazzaville

La 3e édition de la Conférence internationale des femmes élites (Cife) s’est ouvert ce mercredi 11 octobre 2023, dans la capitale congolaise.

La ville de Brazzaville abrite ce mercredi au Palais des congrès, l’acte 3 de la Cife. Le thème de l’évènement est « La Femme face au décret divin des nations ». Pour les organisateurs, il est question de témoigner le sacerdoce de la femme dans le plan de Dieu d’abord, ensuite dans son rôle dans le développement des nations.

« Pour cette édition, l’esprit nous a conduits dans le livre de Romains 9 : 28 qui dit que Dieu est sur le point d’accomplir pleinement ce qu’il a résolu sur la terre. La nation est notre héritage. Il s’agira pendant les 4 jours de conférence d’expliquer à la femme comment selon le plan divin, elle est choisie pour accompagner Dieu dans l’accomplissement de ses desseins dans une nation », a souligné Patricia Yoka, initiatrice de la Cife, servante de Dieu de la communauté chrétienne Armée de victoire.

Au menu de la Cife, des plénières et ateliers autour de plusieurs points pour « donner des instructions fondamentales » à la femme. C’est du moins ce qu’a annoncé la prophétesse Bola Sarah Adedimeji de la Côte d’Ivoire.

Elles sont venues de la République démocratique du Congo (RDC), de la Côte d’Ivoire et du Nigeria. La Cife est une plateforme qui aborde l’épineuse question de l’apport de l’élite féminine chrétienne en particulier et de la femme en général dans le développement et la gouvernance des nations.