Congo : réforme du plan national de riposte contre Ebola

Suite à la réapparition de l’épidémie d’Ebola dans la province de l’Equateur en République démocratique du Congo (RDC), le 1er juin dernier, les autorités du Congo-Brazzaville ont procédé à la réforme du plan national de riposte à la maladie afin d’éviter une éventuelle importation des cas.

Le nouveau plan a été présenté, le 5 octobre par la direction générale des épidémiologies et de la lutte contre la maladie. Ce plan qui détaille les efforts à fournir ainsi que les besoins en termes d’infrastructure, de personnel, de moyen de communication et de matériel, permettra au gouvernement de mobiliser les moyens à travers les partenaires.

Si la RDC compte à ce jour plus de cent vingt-huit cas, le Congo n’a pas encore enregistré de cas positif mais certaines localités des départements de la Likouala, de la Cuvette et des Plateaux restent en alerte rouge à cause de leur proximité avec les localités voisines (Lilanga et Bomongo) dans la province de l’Equateur. Cette menace est accentuée par les flux commerciaux entre les populations habitant le long du corridor fluvial.

Selon la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo, cette révision devrait permettre aux acteurs concernés par la lutte contre cette épidémie de revoir leur stratégie en activant les comités locaux, en identifiant les espaces devant abriter les centres d’isolement, en maintenant la communication avec les experts de la RDC et bien d’autres.

Estimé à plus de quatre milliards de FCFA, ce plan sera mis en œuvre en trois phases à savoir la phase pré épidémique, épidémique et de consolidation. Les ambassades des Etats- Unis d’Amérique et de Chine au Congo ainsi que le système des Nations unies par le biais de l’Organisation mondiale de la santé et du Fonds des Nations unies pour l’enfance qui ont contribué à l’élaboration de cette stratégie de riposte à Ebola souhaitent que celle-ci soit lancée afin d’éviter les contraintes d’ordre pratique.