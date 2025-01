Congo-RDC : harmonisation des aspects technique et fiscaux du Pont-Route-Rail

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a dirigé une réunion stratégique avec des experts de la RDC et du Congo-Brazzaville.

La République du Congo et le République démocratique du Congo harmonisent les conditions des concessions pour lancer prochainement les appels d’offres du projet Pont-Route-Rail qui va relier les deux pays. La réunion présidée mercredi 15 janvier par la Première ministre de la RDC Judith Suminwa Tuluka avait pour objectif d’harmoniser les aspects techniques et fiscaux dudit projet.

Evalué à 700 millions USD pour sa première phase, les deux pays mobilisent des financements pour ce projet qui devrait faciliter le commerce transfrontalier. Le début des travaux est annoncé pour cette année 2025.

Le projet Pont-Route-Rail Kinshasa-Brazzaville devrait accueillir plus de 5 millions de passagers et 3 millions de tonnes de marchandises chaque année. Il renforcera non seulement l’intégration régionale mais permettra aussi de réduire les coûts commerciaux entre les deux pays.