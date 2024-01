Congo-Projet Mosala : plus de 6 milliards 700 millions F pour l’accompagnement des jeunes

Une convention d’affectation des ressources du contrat de désendettement et de développement au projet Mosala a été signé ce mardi 09 janvier 2024, à Brazzaville.

Dans le cadre du projet Mosala, le ministre de l’Economie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a signé ce mardi 9 janvier à Brazzaville, avec l’Agence française de développement, convention. D’un montant de plus de 6 milliards 776 millions FCFA (10 300 000 euros), cette somme va permettre de mettre à la disposition de la jeunesse du Congo des modèles de formation adaptés aux besoins réels du marché de l’emploi.

Pour une durée de quatre ans, le projet Mosala sera mis en œuvre par le ministère de la Formation qualifiante et de l’emploi, en collaboration avec le Fonds national d’appui à l’employabilité et l’apprentissage et l’Agence congolaise pour l’emploi.

« Il porte sur le développement humain, particulièrement dans le secteur de l’emploi et de la formation professionnelle. C’est un secteur stratégique dans le Plan national de développement 2022-2026, pour soutenir et renforcer l’emploi de la jeunesse congolaise », a relevé l’ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi, lors de la signature de la convention.