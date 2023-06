Congo : près de 50 athlètes prennent part aux J30 à Brazzaville

Les deux Opens juniors « J30 » s’ouvrent ce lundi 05 juin 2023, à Brazzaville. Ce sont une cinquantaine d’athlètes qui prendra part à ces compétitions.

Les compétitions, dont la première se jouera du 5 au 12 juin et la seconde du 12 au 17 juin, se dérouleront en simple et en double. L’objectif est de permettre aux vainqueurs de gagner trente points et ainsi améliorer leur classement au niveau mondial.

La cinquantaine d’athlètes qui vont prendre par ces compétitions dont les tranches d’âge varient entre 13 et 18 ans, sont Américains, les Français, les Chinois, les Israéliens, les Congolais et d’autres nationalités africaines ayant fait des inscriptions. Ils veulent tous devenir des joueurs professionnels.

Les Opens juniors sont organisés par la Fédération congolaise de tennis (Fécoten) et s’inscrivent dans l’agenda de la Fédération internationale.