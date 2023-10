Congo : près de 174 milliards F pour les tours jumelles de Mpila

L’ouvrage a été inauguré lundi 23 octobre 2023, par le président de la République, Denis Sassou N’Guesso.

Les deux tours jumelles basées à Mpila, quartier situé à l’est de Brazzaville, viennent d’être inauguré par le chef de l’Etat, Denis Sassou N’Guesso. Le coût total de l’ouvrage est estimé à près de 174 milliards de francs CFA. Le projet a été cofinancé par l’Etat du Congo et la Banque d’exportation et d’importation de Chine.

Lancé en 2015, les travaux ont duré huit années et a mobilisé quelque 800 techniciens congolais et chinois. Il faut tout de même préciser que le chantier a connu un retard consécutif au montage du financement et à la pandémie de COVID-19. C’est du moins ce qu’a expliqué Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux.

Notons que l’une des tours abrite un hôtel, des salles de conférences et de banquets, des restaurants et l’autre compartiment dispose de bureaux à usage commercial.