Congo-Pool : à Ngabé, la population se sent abandonnée

Pendant une rencontre citoyenne avec Uphrem Dave Mafoula, la population a présenté de ses difficultés socio-économiques auxquelles elle est confrontée au quotidien.

Dégradation des routes, absence de médecins et autres personnels de santé, manque d’enseignants dans les établissements scolaires sont entre autres les problèmes que rencontre la population de Ngabé.

Pour un tronçon d’environ 50 km seulement, à partir de la route bitumée qui mène à la Centrale hydroélectrique d’Imboulou, un véhicule peut purger toute une demi-journée lorsqu’il a plu pour rallier Ngabé. Un véritable calvaire pour la population qui éprouve des difficultés à écouler leurs produits agricoles ou halieutiques.

L’école primaire, le collège et le lycée tournent au ralenti et sont tenus par les enseignants bénévoles. Pour leur permettre de tenir les classes, les parents d’élèves leur donnent chaque fin du mois une petite prime d’encouragement.

Sur le plan sanitaire, Ngabé dispose d’un centre de santé et d’un hôpital, mais les deux structures tournent au ralenti à cause du manque du personnel soignant. Sans médecins, ni d’assistants sanitaires, ces deux structures dépourvues d’équipements et de médicaments serait animées par deux infirmiers.