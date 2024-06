Congo-Pointe-Noire : plus de 7000 ménages vulnérables reçoivent des allocations sociales

La ministre des Affaires sociales et de l’Action humanitaire, Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa, a lancé officiellement, lundi 24 juin, le paiement des allocations sociales d’appoint (ASA).

Ce sont au total 7778 ménages qui vont recevoir la somme de 100 000 FCFA chacun via la banque postale dans la ville de Pointe-Noire. Cette cagnotte correspond aux allocations sociales d’appoint mis sur pied par le ministère des affaires sociale et de l’action humanitaire.

« Le gouvernent a mis à la disposition du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l’action humanitaire une première tranche de 2 milliards de francs CFA en vue de prendre en charge 17 778 ménages vulnérables dont 10 à Brazzaville et 7 778 à Pointe-Noire. Aux bénéficiaires de Pointe-Noire, j’espère de tout cœur que l’aide sociale octroyée va soulager tant soit peu leurs souffrances et je les invite à en faire bon usage », a déclaré Irène Marie Cécile Mboukou Kimbatsa lors du lancement de l’opération.

Le projet a pour objectif de fournir une aide d’urgence aux ménages touchés par la crise sanitaire et économique provoquée par la covid-19 et d’accroître l’accès des ménages ainsi que des jeunes vulnérables aux filets sociaux productifs.

Selon adiac-congo.com « Ce projet a pour, entre autres objectifs spécifiques, étendre le programme Lisungi pour le relèvement et le renforcement du système de protection sociale non constructif, assurer l’inclusion productive des jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. Le projet couvre les départements de Brazzaville, de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Lékoumou, du Pool, des Plateaux, de la Sangha et de la Likouala. Il vise à soutenir 40 000 ménages chroniquement pauvres, 8 000 personnes âgées et handicapées, 40 000 jeunes candidats à l’auto emploi et 5000 jeunes désirant apprendre un métier », a indiqué Antoine Regis Ngakegni, coordonnateur du projet de protection sociale et d’inclusion productive des jeunes.

Il est important de préciser que cette opération s’effectue après celle de Brazzaville, le 12 juin dernier.