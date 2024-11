Congo : plus d’un milliard F pour améliorer l’accès aux services des télécommunications

Un contrat de partenariat y relatif a été signé mardi 19 novembre, entre le Projet d’accélération de la transformation numérique (PATN) et la société de téléphonie mobile MTN Congo.

Le contrat estimé à plus d’un milliard FCFA, va permettre à MTN Congo d’assurer le déploiement des équipements numériques dans 76 sites. Ledit partenariat s’inscrit dans le cadre du projet dénommé Fonds d’accès pour les services universels des communications électroniques (Fasuce).

Les localités ciblées sont celles de la Likouala, du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, du Pool, des Plateaux, de la Cuvette Ouest et de la Cuvette.

« La mise à niveau de ces 76 localités par le biais du Fasuce représente non seulement un saut technologique, mais aussi une réponse aux besoins de la population, des administrations et des entreprises, en y apportant une connectivité 3G performante », a déclaré le ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo au micro d’adiac-congo.

Le contrat signé entre en droite ligne des objectifs du Plan national de développement (PND) 2022-2026. Ce plan met l’accent sur le développement et l’amélioration de l’infrastructure numérique, essentielle pour soutenir la croissance économique et l’intégration du Congo.