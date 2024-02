Congo : plus de 2000 kits à distribuer dans les structures sanitaires

Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki a procédé lundi 26 février, au lancement de distribution des kits de gratuité de la césarienne et d’autres interventions obstétricales.

Deux mille un (2001) kits de césarienne et d’autres interventions obstétricales seront distribués dans les différents hôpitaux du pays. Le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki a lancé lundi 26 février, à Brazzaville, l’opération de distribution de ces équipements. Ces kits ont été acquis par le programme national chargé de la césarienne. L’objectif est d’améliorer l’accessibilité de la césarienne et des soins obstétricaux néonataux d’urgence.

« Le paquet des soins offerts couvre, entre autres, la césarienne urgente et programmée, la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance, la réanimation, la laparotomie pour grossesse extra utérine, la laparotomie pour rupture utérine », a expliqué le Dr Fabien Boungou, directeur du programme national chargé de la césarienne.

La stratégie de la distribution des kits de césarienne dans les établissements de santé répond à une nécessité pressante, celle de la réduction du taux de la mortalité maternelle et néo-natale. C’est du moins ce qu’a évoqué le directeur des soins et services de santé, le Pr Germain Monabeka

Les chiffres évoqués par le directeur du Programme national chargé de la césarienne indiquent qu’en 2022 le ratio de mortalité maternelle était estimé à 414 décès, pour 100 000 naissances vivantes tandis que celui des nouveau-nés à 28,86 décès pour 100 000 naissances vivantes.