Congo : plus de 18000 personnes assistées par la sécurité civile pendant les concours

C’est ce qui ressort du bilan du bureau du commandant de la Sécurité civile, présenté vendredi 30 août à Brazzaville.

18977 élèves, personnel de bureau et autres personnes ont été secourus par les éléments de la sécurité civile pendant les examens d’état et autres concours de la session 2024. L’information a été donnée vendredi 30 août, dans la capitale congolaise, par le chef de cabinet du commandant de la Sécurité civile, José Aime Moupaaga Dziengué. C’était en faveur de la cérémonie de présentation de leur bilan de couverture sanitaire des examens et concours d’état.

« Lors des interventions des éléments de la sécurité civile aux examens d’état et concours, du 4 juin au 2 août, 67 personnes ont été évacuées vers les centres hospitaliers pour une prise en charges plus approfondie. Les pathologies les plus courantes ont été les céphalées (6200 cas), le paludisme (2673 cas), les douleurs abdominales (2002 cas), le syndrome grippal (1487 cas, les dysménorrhée (1282 cas) et les troubles fonctionnels intestinaux (1092), a indiqué José Aime Moupaaga Dziengué,

La sécurité civile couvre 45 localités et lour réaliser les interventions, celle-ci a mobilisé 1602 agents, 37 véhicules et 2 motos. Les départements les plus touchés sont Brazzaville avec 8583 cas, suivi de la Cuvette avec 1470 cas, Pointe Noire, 1444 cas et le Niari, 1360 cas.

Pour José Aime Moupaaga Dziengué depuis 2018 où la sécurité civile assure la couverture sanitaire des examens et concours d’état, il a été constaté une hausse de 4901 cas, par rapport à l’année 2023 (2978 cas, soit une augmentation de 1923 cas).