Congo : plus de 11 millions FCFA pour le projet Kotonga 2

C’est un projet d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes filles mères et femmes handicapées victimes des violences multiformes.

« Kotonga 2 » a été lancé officiellement le 17 janvier dernier, à Brazzaville. Le projet est destiné aux jeunes filles mères et des femmes handicapées dont l’âge varie de 18 à 51. Sont aussi concernés, les parents des enfants déscolarisés qui représentent 74,5%, dont l’effectif est de 120 dans la tranche d’âge de 3 à 15 ans.

C’est un projet d’appui à l’intégration socio-économique des jeunes filles mères et femmes handicapées victimes des violences multiformes. Il est exécuté par l’organisation non gouvernementale Observatoire handicap humanité (H20) qui a reçu un financement de l’ambassade de France au Congo à hauteur de 10 98 800 FCFA. Notons que les fonds propres à l’association s’élèvent à 1 121 200 FCFA, soit le coût global du projet est de 11,2 millions FCFA.

L’objectif est de contribuer à l’intégration socio-économique des couches vulnérables, notamment les jeunes filles mères et femmes vivant avec handicap victimes des violences multiformes à Brazzaville. Il permet de rendre cette couche vulnérable autonome financièrement ainsi que de vulgariser les textes et les instruments juridiques sur les droits auprès de cette catégorie de personnes.

Kotonga 2 est réalisé dans six arrondissements de Brazzaville, à savoir Bacongo, Moungali, Talangaï, Mfilou, Madibou et Djiri et va durer une année.