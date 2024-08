Congo : Paul Obambi veut créer 5000 emplois à travers des start-ups

L’homme d’affaires et président de la Chambre de commerce de Brazzaville, l’a annoncé mardi 27 août, à la presse congolaise.

5000 emplois seront créés à travers le projet « Génération Paul Obambi ». C’est du moins ce qu’a annoncé Paul Obambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville. Il compte à travers cette initiative qu’il lance accompagner 1000 nouvelles entreprises lancées par des jeunes qui à leur tour emploieront 5000 personnes.

Lancé le 12 août, le projet d’accompagnement est accessible à tout jeune. Une équipe de sensibilisation devrait être déployée sur le terrain dans certaines localités-clés du pays. Les bénéficiaires seront sélectionnés sur l’ensemble du pays durant les cinq prochaines années. Il sera question les former ces jeunes à l’entrepreneuriat, de fournir du mentorat et de stimuler l’innovation.

« Nous allons fournir notre dernière énergie pour le succès de cette initiative. Nous allons accompagner à travers la formation et l’appui financier, mais surtout assurer le contrôle de l’entreprise », a déclaré Paul Obambi.

L’homme d’affaires congolais veut encourager les jeunes congolais à entreprendre dans les filières porteuses telles l’agro-industrie, le numérique. Le projet « Génération Paul Obambi » consiste à former au moyen des ateliers, le mentorat et l’accompagnement sur la création d’entreprise, la gestion financière, le marketing, le mentorat et accompagnement ; le financement en facilitant l’accès à des subventions, prêts et la fourniture des espaces de coworking, des outils numériques et autres équipements.