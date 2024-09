Congo : Pasteur Ntumi sort de son silence et se rend à Dolisie

L’ancien chef rebelle Ninja s’est rendu ce week-end à Dolisie dans le Niari (Sud), où il a visité ses parcelles de terrain.

On n’avait plus entendu parler de lui depuis la fin de la guerre qui s’est déroulée de 2016 et 2017dans le département du Pool. Le pasteur Ntumi est sorti ce week-end de son fief où il s’était refugié après la signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les Ninjas en 2017.

C’est à Dolisie dans le Niari que l’ancien chef rebelle s’est rendu pour visiter ses parcelles de terrains et a profité pour prier avec ses adeptes. Selon nos confrère d’RFI, c’est à la tête d’un cortège d’une dizaine de véhicules que le pasteur Ntumi est arrivé au sud de la République du Congo. Après des civilités avec les autorités locales, il a ensuite visité un terrain de près de 53 mètres acheté par son église Mbundani A Bundu Dia Kongo (MBDK). Dimanche 01 septembre, c’est à ciel ouvert qu’il a prêché à ses fidèles.

Rappelons que, les ex-miliciens Ninjas ont affronté l’armée durant une année, contestant la réélection en mars 2016 du président Denis Sassou-Nguesso. Selon les ONG, le conflit avait provoqué le déplacement d’environ 300 000 personnes.