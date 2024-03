Congo : ouverture officielle de l’Université Catholique du Congo-Brazzaville

Initialement prévue pour octobre 2023, la première rentrée académique a finalement eu lieu mardi 19 mars 2024.

L‘Université Catholique du Congo-Brazzaville (UCCB), a accueilli ses premiers étudiants mardi 19 mars 2024. Initialement prévue pour octobre 2023, c’est finalement en mars 2024 que les activités de cet établissement universitaire ont débuté. Des responsables et enseignants ont eu un échange avec les apprenants. L’échange a porté sur les programmes académiques ainsi que des aspects pratiques tels que le logement et le transport.

Implantée à Liambou, dans le département du Kouilou mais c’est à Saint Charles Lwanga, Pointe-Noire qu’a eu lieu la rencontre inaugurale.

« Le site de l’université est encore en construction. La réception des installations c’est sous peu. Pour ne pas trop faire attendre les étudiants et les parents, nous avons voulu faire cette rentrée universitaire aujourd’hui et commencer les cours cette semaine ici à Pointe-Noire », explique le doyen de la Faculté des sciences et technologie, Alfred Charles Sockath

Olivier Massamba Loubelo, président de l’université, a assuré que le démarrage des cours à Pointe-Noire était provisoire.

Initialement conçue pour accueillir trois facultés et 27 000 étudiants, l’UCCB se concentrera dans un premier temps sur la faculté des Sciences et technologies, offrant six filières.