Congo : ouverture du second point d’échange internet Congo CGIX

Le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste Ibombo a inauguré cette infrastructure vendredi 20 septembre, à Pointe-Noire.

« L’inauguration du deuxième point d’échange internet de la ville dénommé CGIX-Pointe-Noire marque une étape importante de l’engagement de la République du Congo, celui de le faire bénéficier des avantages sociaux de l’économie numérique », a souligné le ministre Léon Juste Ibombo.

La République du Congo s’engage résolument à renforcer sa position dans l’économie numérique mondiale. Il est question de réduire la dépendance du Congo vis-à-vis des infrastructures internationales. Les fournisseurs d’accès à internet et aux opérateurs de télécommunications vont pouvoir connecter leurs réseaux localement.

Le second nœud de point d’échange internet Congo CGIX va permettre qu’internet soit plus rapide, plus localisé et plus sécurisé. Ce qui va favoriser une meilleure protection des infrastructures critiques du pays tout en garantissant une plus grande souveraineté numérique.