Congo-Osiane 2024 : une journée de sensibilisation pour les porteurs de projets

Dans le cadre des préparatifs de la 8e édition du Salon international de la technologie et de l’innovation de l’Afrique centrale (Osiane), les portes des projets ont été sensibilisés.

Les porteurs de projets, les entrepreneurs, les partenaires et les professionnels de l’industrie numérique étaient regroupés en présentiel et en ligne pour une journée de sensibilisation. Celle-ci s’est tenue au siège de l’organisation non gouvernementale Pratic, qui promeut Osiane.

Il s’est agi du lancement officiel des inscriptions à la troisième édition du challenge bassin du Congo, de la présentation de l’une des particularités d’Osiane 2024, à savoir Osiane fund et édifier les partenaires sur les atouts de la prochaine édition. Les participants ont également découvert le montant du prix de la meilleure start-up du bassin du Congo qui s’élève à 10 000 000F CFA.

Notons que la huitième édition de ce grand rendez-vous des acteurs du numérique se tiendra du 23 au 26 avril 2024, à Brazzaville. Les porteurs de projets ou entrepreneurs vivant dans la zone du bassin du Congo peuvent s’inscrire, avant le 31 mars prochain, sur le site internet d’Osiane.