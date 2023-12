Congo-Nuit des Oscars 2023 : les votes se poursuivent jusqu’au 24 décembre

La 2é édition de la Nuit des Oscars va permettre aux jeunes artistes sélectionnés de faire valoir leurs talents.

L’initiative se donne comme objectif de mettre en lumière des artistes congolais qui manquent de visibilité et de notoriété. Il s’agit, en effet, de faire la promotion de la culture congolaise en mettant sur scène les artistes qui font la une. Les votes de cette édition se poursuivront jusqu’au 24 décembre 2023.

Organisée par Dreams magazine Brazzaville, la Nuit des Oscars 2023, est à sa deuxième édition. Même si la musique reste le vecteur essentiel de ce rendez-vous, un large éventail d’activités pluridisciplinaires est proposé afin de permettre une meilleure présentation de la culturelle congolaise.

On note plusieurs nominés dans chaque catégorie pour cette deuxième édition. Le trophée de mérite de l’excellence » Nuit des Oscars » distingue les acteurs méritants qui s’illustrent dans différents secteurs en lice, à savoir l’excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idée novatrices ; l’impact et la passion ; engagement jeunesse en mettant en avant l’implication dans l’orientation de la jeunesse et la participation au développement ; les modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d’art dans sa globalité qui promeut l’influence positive; l’orientation éducative ainsi que la création et les sociétés culturelles qui ont dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets artistiques.

Source : adiac-congo.com