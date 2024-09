Congo-navire arche de la paix : déjà plus de 3000 patients pris en charge

C’est une information donnée mercredi 18 septembre, par le ministre de la défense, Charles Richard Mondjo qui, a visité navire arche de la paix de la marine chinoise en escale au port autonome de Pointe-Noire.

Plus de 3000 patients congolais sélectionnés sont examinés et pris en charge gratuitement dans le navire et dans les hôpitaux de Pointe-Noire à raison de 600 patients par jour. C’est une action de bienveillance qui s’inscrit dans le cadre de coopération militaire et sanitaire entre le Congo et l’Italie.

Les domaines du soutien médical avancé du navire sont : la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie, la pédiatrie, l’ophtalmologie, l’ORL, la stomatologie et médecine traditionnelle chinoise. Ce sont 381 marins équipés de 249 appareils qui prennent en charge les populations dans le navire arche de la paix,

Rappelons que depuis son entrée en service en décembre 2008, le navire de paix a effectué de nombreuses visites dans plusieurs pays et régions pour des soins médicaux gratuits. Ce n’est pas la première escale en terre congolaise de ce navire. Il y avait séjourné du 10 au 17 octobre 2017 et y avait réalisé le même type de prestations pour 8000 patients.