Congo : ML Event’s organise la première édition du dîner annuel des entreprises

La capitale économique, Pointe-Noire va abriter samedi 25 janvier 2025, la première édition du dîner annuel des entreprises. L’événement réunira entre autres des chefs d’entreprise, étudiants, enseignants élus, hommes et femmes, associations et organisations, banquiers d’affaires, coachs certifiés, hommes politiques.

Sur le thème « Les nouvelles tendances dans le monde des affaires : défis et opportunités », le dîner annuel des entreprises a pour objectifs, entre autres, de créer des opportunités en facilitant et en renforçant l’écosystème entrepreneurial et l’innovation au Congo ; de développer et renforcer les compétences ainsi que les expertises des jeunes entrepreneurs ; de contribuer au développement d’un écosystème entrepreneurial performant et durable au Congo ; de stimuler la force entrepreneuriale des jeunes congolais en leur permettant de créer des entreprises modernes, innovatrices et attractives pour contribuer de manière significative à la création d’emplois et à la croissance économique.

« Le dîner des entreprises est une soirée exceptionnelle pleine d’opportunités précieuses pour enrichir l’expérience des participants, découvrir de nouvelles idées et d’envisager des collaborations innovantes », a expliqué Laure Maurielle Mboussa Mampouya, manager de ML Event’s.

Au programme de cet évènement conférences-débats, tables rondes, partages d’expériences, des panels de discussions, des échanges et témoignages qui seront animés par des hommes et femmes qui contribuent au développement du pays.