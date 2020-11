Congo : « Mbi ndo yemo » prépare la voie du premier album de Céline Banza

La sortie officielle de ce single est prévue ce vendredi 27 novembre 2020. Cette chanson vient donner un avant-goût de l’album « Praefatio » encore en préparation.

Céline Banza présente son single « Mbi Ndo Yemo » ce vendredi 27 novembre 2020. Ce titre est tiré de son premier album encore en préparation. « Mbi ndo yemo » vient ainsi donner un avant-goût de ce que réserve l’album « Praefatio », qui veut préface, préambule ou introduction.

Ce premier disque de la jeune chanteuse RDC, a été mixé à Goma, avec le concours de son label de production Bomayé Musique. « Nous sommes en partance pour Goma afin de faire le mixage de l’album durant une semaine et le mastering se fera ailleurs. C’est après ses étapes que nous allons annoncer une date précise, sinon l’album est déjà prêt », avait dit l’artiste en septembre dernier.

Céline Banza est l’une des plus belles voix de la RDC. Elle a fait ses marques avec des chansons fétiches « Te Remi » (mon corps) et « Na mileli » (s’apitoyer sur son sort), Céline Banza, 23 ans est à la fois chanteuse, vidéaste, actrice et performeuse. Elle a su incarner son propre rôle dans un court métrage (Tamuzi) du chorégraphe danseur Faustin Lyniekula. Rappelons qu’en en 2017, elle participe à l’émission The Voice Afrique francophone. Céline Banza est laureate du Prix Découvertes RFI 2019. Elle a créé propre groupe « banza music » avec lequel elle s’essaye au rap et autres styles.