Congo : l’inhumation de Pascal Lissouba aura lieu à Perpignan

L’ancien Président de la République du Congo, le Professeur Pascal Lissouba, sera inhumé, après une cérémonie religieuse, lundi 31 août 2020, à partir de 14 heures à Perpignan, dans la stricte intimité.

Pascal Lissouba est décédé à Perpignan entouré de sa famille lundi 24 août 2020 à l’âge de 88 ans. Son épouse, Jocelyne, et son fils, le député Jérémie Lissouba, se trouvaient à ses côtés.

Pascal Lissouba avait dirigé la République du Congo de 1992 à 1997 avant d’être renversé en octobre 1997 par Denis Sassou N’Guesso lors de la guerre civile congolaise qui a fait quelque 400 000 morts.

Pascal Lissouba s’était installé en France après un exil à Londres. Il ne laisse pas aux congolais la « Petite Suisse » promise, mais plutôt un pays ravagé.

Pascal Lissouba souffrait de la maladie d’Alzheimer et n’était plus en mesure de mener d’activités politiques. Depuis le 15 octobre 1997 date de sa chute, il ne mettra plus jamais ses pieds dans son Congo natal en raison d’une condamnation.