Congo : les zones clés pour la biodiversité s’étendent sur une superficie de 92 403 km2

C’est ce qui ressort le projet Zones clés pour la biodiversité en République du Congo, qui s’est clôturé vendredi 12 avril à Brazzaville.

L’ensemble des zones clés pour la biodiversité représente une superficie terrestre globale de 92 403 km2, l’équivalent de 27% de la superficie terrestre de la République du Congo. Cette information a été donnée lors de la tenue du projet Zones clés pour la biodiversité en République du Congo.

Le projet « Zones clés pour la biodiversité » a été lancé le 11 octobre 2022 et a pris fin le 31 mars dernier. Il avait pour principal objectif de réévaluer les anciennes zones clés pour la biodiversité et d’en identifier d’autres.

Les zones clés pour la biodiversité recensées sont entre autres, les parcs nationaux de Nouabalé-Ndoki, Odzala-Kokoua, Ntokou-Pikounda, Ogoué-Lékéti et Conkouati-Douli dans leurs parties continentale et marine, la réserve de biosphère de Dimonika, la réserve communautaire du Lac Télé, la réserve marine communautaire de la baie de Loango, la réserve naturelle de Tchimpounga, la réserve de faune de Léfini et le sanctuaire de gorilles de Lesio-Louna, le sanctuaire de gorilles de Lossi, les unités forestières d’aménagement de Mokabi (partie Sud), Mbomo-Kéllé (partie Nord), Tala-Tala, Jua-Ikié, Karagoua, Ngombé-Epoma, Kabo-Loundoungou-Toukoulaka, Pokola et enfin, l’unité forestière d’exploitation de Massanga.

La mise en œuvre de ce projet a aidé, entre autres, à la formation des experts sur l’identification des zones clés pour la biodiversité, la constitution des groupes taxonomiques au sein desquels les analyses devraient être réalisées par taxon, la formation des responsables des groupes taxonomiques sur la méthodologie d’encodage des données, la création d’un groupe de coordination nationale du projet multi acteurs avec un mandat bien défini, la sensibilisation du grand public au concept KBA, la tenue des réunions de consultations avec le secteur privé et la société civile, l’organisation de quatre réunions du groupe de coordination nationale du projet, la consolidation de données obtenues dans la base de données mondiales des zones clés pour la biodiversité et enfin la restitution, récemment, des résultats du projet auprès des autres parties prenantes.