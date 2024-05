Congo : les USA décaissent environ 1,2 milliard FCFA pour les réfugiés

Ces fonds permettront de fournir une assistance alimentaire aux réfugiés et demandeurs d’asile de la Centrafrique et de la RDC en République du Congo.

Le Bureau d’assistance humanitaire de leur agence pour le développement international (USAID), s’engagés à verser environ 1,2 milliard FCFA, au Programme alimentaire mondial au Congo (PAM-Congo). Ces fonds permettront de fournir une assistance alimentaire aux réfugiés et demandeurs d’asile de la Centrafrique et de la République démocratique du Congo en République du Congo.

Ce don permettra aussi à soutenir les centres de santé pour traiter et prévenir la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes dans les départements les plus touchés par les récentes inondations généralisées. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse de l’ambassade des Etats-Unis au Congo, publié le 3 mai 2024.