Congo : les syndicats des transports en commun lancent un préavis de grève

« Nous avons déposé le 15 février au cabinet du Premier ministre un préavis de grève. Cette décision s’explique par le fait que l’appui sollicité par le Premier ministre aux plateformes syndicales de transporteurs en commun pour éviter l’inflation sur le marché, eu égard à l’augmentation du prix du carburant. Nous avons signifié au Chef du gouvernement, qu’il restait quelques situations à résoudre pour que cet accompagnement devienne effectif, liées entre autres à la hausse du carburant, qui à un impact sur les employés du secteur de transport et non les employeurs », a fait savoir le président du Syndicats des Transporteurs et activités connexes au transport du Congo (SYTRACO), Cyrille Carel Dzounou.

Le préavis de grève devrait entrer en vigueur à compter du 26 février prochain puis suivra l’interruption de circulation des transports en commun de 12h00 à 15h00. Les syndicats des Transporteurs et activités connexes au transport du Congo et le groupement des transporteurs terrestres du Congo expliquent que la suppression de certaines taxes par l’Etat pour combler le prix du carburant profite aux patrons de véhicules en commun.

L’exécutif et les représentants des transporteurs en commun étaient convenus de revoir de 15 % les versements journaliers à verser au propriétaire, passant de 20 000 francs CFA à 17000 francs CFA. Et les 3000 francs CFA, devraient permettre au chauffeur de combler l’écart du carburant. C’est du moins ce qu’affirme Cyrille Carel Dzounou.

Les transporteurs en commun envisagent après l’observation du préavis de grève, de déclencher un mouvement de grève à partir du 4 mars.