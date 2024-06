Congo : les problèmes d’eau et d’électricité sur la table des sénateurs

Les travaux de la troisième Session Ordinaire (Administrative) de la quatrième législature du Sénat ont été officiellement ouverts dimanche 02 juin 2024.

Au cours de cette session dite administrative, il sera question pour les sénateurs du 2 juin au 13 août de travailler sur les sujets liés à la santé et l’éducation, la sécurité et le système judiciaire, la protection de l’environnement et le développement durable du pays. La cérémonie d’ouverture des travaux a eu lieu dimanche 02 juin 2024, à l’Hémicycle du Sénat sous la conduite de son président Pierre Ngolo.

Pierre Ngolo est revenu sur les problèmes préoccupants tels que les coupures intempestives d’électricité et la pénurie d’eau. Le président du Sénat a invité le gouvernement à davantage d’efforts en vue d’améliorer les conditions de desserte en eau et en électricité.