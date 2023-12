Congo : les plateformes portuaires de Brazzaville sont inondées par les eaux du fleuve

C’est une révélation faite mercredi 27 décembre par le directeur général du port autonome de Brazzaville et ports secondaires, Daniel Molongadzeyi.

Pendant une visite des sites portuaires, le directeur général du port autonome de Brazzaville et ports secondaires, Daniel Molongadzeyi a affirmé que « C’est une augmentation des eaux exceptionnelle. Partout, les infrastructures portuaires sont sous l’eau. Cela nous pose de sérieux problèmes d’amarrage des unités fluviales. Mais, on s’adapte tant bien que mal pour que tout se passe dans la sécurité », a indiqué le directeur général du port autonome de Brazzaville et ports secondaires, Daniel Molongadzeyi.

La visite s’est étendue sur plusieurs ports notamment le Beach, la gare à passagers, le port public et celui de Yoro. C’est au cours de celle-ci que le constat a été fait. La montée des eaux jusqu’au quai, perturbant ainsi le fonctionnement des structures portuaires. Cette crue des eaux est occasionnée par les pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours. Malgré cet incident le trafic fluvial dans les ports n’a pas été interrompu.

Pour y faire face, une réorganisation a été faite afin de maintenir les activités portuaires. C’est moins ce qu’a expliqué le directeur du port autonome de Brazzaville. Comme reforme on note par exemple des passerelles de fortune sont construites en vue de permettre la circulation aussi bien des passagers que des marchandises. Les services de contrôle au Beach ont été déplacés au gré des mouvements des eaux.