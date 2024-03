Congo : les médecins déroulent leur feuille de route de l’année

C’était au cours de l’assemblée générale de l’Association des médecins du Congo, qui s’est tenu samedi 02 février à Brazzaville.

L’assemblée générale de l’association des médecins du Congo a eu lieu samedi 2 mars dans cité capitale, en présentiel et en distanciel. Il a été question de présenter la feuille de route de l’année 2024. Celle-ci met en avant la valorisation professionnelle du métier.

« La commission valorisation professionnelle doit beaucoup travailler cette année pour espérer obtenir l’augmentation de la rémunération du médecin », a fait savoir le président de l’Association des médecins du Congo, le Pr Richard Bileckot.

On note de cette feuille de route qu’en dehors de la commission valorisation professionnelle, il y a aussi la commission en charge de l’entrepreneuriat qui aura aussi beaucoup à faire. Le souhait de l’association est de voir les médecins congolais de la diaspora, porteurs de projets, investir dans le secteur privé de la santé. Le but est de contribuer à l’amélioration de l’offre des soins et services de santé, en quantité et en qualité, pour le bien-être de la population. La commission formation continue, quant à elle, va commencer à fonctionner cette année.

La feuille de route de l’année 2024 prévoit, par ailleurs, d’augmenter le nombre d’adhésions ; renforcer l’organisation en faisant mieux fonctionner la structure avec notamment un manuel de procédure.