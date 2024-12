Congo : les forages industriels de la patte d’oie viennent résoudre la pénurie d’eau

Ces forages ont été inaugurés mercredi 4 décembre, à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Les forages industriels de la patte d’oie ont été inaugurés mercredi 4 décembre à Brazzaville par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Ces forages vont permettre de desservir en eau potable les abonnées de La congolaise des eaux (LCDE) du quartier Plateau des 15 ans et ses environs.

D’une capacité de quatre réservoirs de 20 m3 soit une capacité de stockage de 80 m3, chaque réservoir est doté de sondes de niveau haut et de niveau bas ; deux pompes de surpression de 20 m3 par heure chacun avec une pompe de secours ; quatre pompes doseuses pour injecter les produits de traitement, un système de comptage d’eau brute et d’eau traitée ; une ligne électrique équipée d’un régulateur de tension ; un générateur diesel de secours d’une capacité de 66 kva pour garantir la continuité de service.

D’une capacité de quatre réservoirs de 20 m3 soit une capacité de stockage de 80 m3, chaque réservoir est doté de sondes de niveau haut et de niveau bas ; deux pompes de surpression de 20 m3 par heure chacun avec une pompe de secours ; quatre pompes doseuses pour injecter les produits de traitement, un système de comptage d’eau brute et d’eau traitée ; une ligne électrique équipée d’un régulateur de tension ; un générateur diesel de secours d’une capacité de 66 kva pour garantir la continuité de service.

Il y a également des tableaux de commandes électrique automatique ; un système de supervision et de télésurveillance permettant d’exporter les données d’exploitation ( volume d’eau produit et émis au réseau , niveau des réservoirs) vers le poste central de télégestion pour un suivi en temps réel ; une rampe d’alimentation des camions citernes avec une pompe dédiée par le biais d’un tuyau de 20 mètres de longueur ; un derick muni d’un palan électrique d’une tonne et demie pour chaque forage en vue de faciliter les opérations de maintenance et d’entretien.

La quantité d’eau produite est susceptible de satisfaire aux besoins quotidiens d’une population d’environ 13 000 habitants sur la base d’une consommation spécifique moyenne de 75 litres jour et par habitant. C’est du moins ce que pense le Directeur général de LCDE, Parfait Chisostome Makita.