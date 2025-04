Congo : les entreprises apprennent à augmenter leurs chiffres d’affaires

Les journées de la croissance commerciale se sont tenu du 4 au 5 mars dernier à Brazzaville, en faveur des responsables commerciaux des entreprises évoluant dans divers secteurs d’activités.

Initiée par le cabinet H&C Congo, la formation en faveur des responsables commerciaux des entreprises visait à mettre à la disposition de ces derniers des outils et stratégies qui leur permettront d’accroître leurs chiffres d’affaires mais aussi dominer les marchés.

Pendant les journées de la croissance commerciale, directeur du cabinet H&C Congo, Jean-Aimé Tsoplé avait révélé, « Nous voyons bien que beaucoup d’entreprises peinent à prendre de l’avance sur leurs différents marchés et le but pour nous est de doter les responsables commerciaux des mécanismes nécessaires pour générer la croissance dans leurs entreprises respectives ». Pour lui, la dynamique commerciale repose sur la mise en œuvre des bonnes méthodes portées par une équipe déterminée.

« Si vous avez des bonnes pratiques, méthodes, stratégies et également une équipe de soldats performants, qui comprennent l’intérêt de porter les enjeux de la direction générale, alors vous allez commencer à déployer ces stratégies. Mais on se rend compte que beaucoup d’entreprises ignorent ces stratégies et ne les appliquent pas suffisamment comme le veut le marché », a-t-il ajouté.

Selon les organisateurs, cette formation va aussi aborder les questions de stratégies disruptives et les pilotages de la croissance commerciale sur les marchés fortement concurrentiels ainsi que sur l’automatisation marketing et les ventes et gestion optimisée de la vente digitale.

Le programme qui est une campagne de formation, sera menée dans une quinzaine de villes africaines.