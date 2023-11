Congo : les députés s’interrogent sur la reprise des vols d’ECAir

La reprise des vols de la compagnie aérienne Equatorial Congo Airlines (ECAir) reste encore attendue alors qu’elle avait été annoncée pour mars de cette année.

Les députés ont tenu leur séance de questions orales avec débat vendredi 10 novembre dernier. Ils sont préoccupés par la reprise des vols de la compagnie aérienne congolaise. Romarick Jules Junior Embounou Oyo, député de la 3e circonscription électorale de Ouenzé, a interpellé le gouvernement, le 10 novembre, huit mois après l’annonce de la reprise qui était prévu en mars 2023.

« Aujourd’hui, huit mois après cette information largement relayée, force est de constater que la relance de la compagnie aérienne ECAir n’est toujours pas effective. Quelles sont les avancées déjà enregistrées dans le processus de reprise effective des vols de la compagnie ECAir ? », a demandé Romarick Jules Junior Embounou Oyo

Le ministre des Transports, de l’Aviation civile et de la Marine marchande, Honoré Sayi, qui a répondu à la question, a indiqué que « S’agissant des avancées enregistrées dans le processus de reprise effective des vols de la compagnie ECAir, le gouvernement est à l’ouvrage. Au-delà d’une simple compagnie aérienne, la société ECAir représente, en effet, une fierté nationale, un véritable canal de diffusion de l’image de notre pays, de notre identité à travers le monde, fortement partagé par le gouvernement ».

Dans la perspective de la relance des vols de la compagnie ECAir, plusieurs activités ont été réalisées. Il s’agit, entre autres, de l’apurement total de la dette sociale de la société ; l’assainissement du bilan de la société ; la formation et la récertification des pilotes, des hôtesses et stewards ainsi que de la formation du personnel d’exploitation. A cela s’ajoutent les activités de maintenance de la flotte et la mise en œuvre d’une équipe opérationnelle et technique en préparation à la relance.

Concernant les activités en cours, il a cité le renouvellement du certificat de transport aérien sur la supervision de l’Agence nationale d’aviation civile ; les travaux de révision des moteurs de Boeing permettant la mise en état de navigabilité.