Congo : les députés autorisent le financement additionnel du Pro climat Congo-P177786

L’objectif est de renforcer la gestion des paysages et d’accroître le recours aux activités de substances améliorées.

L’Assemblée nationale a approuvé l’accord de financement additionnel du Projet d’appui aux activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique (Pro climat Congo-P177786) entre la République du Congo et l’Association internationale de développement (AID). Evalué à environ 30 milliards FCFA, le prêt permettra de financer le plan de résilience pour la sécurité alimentaire ; d’appuyer les petits exploitants agricoles et de protéger et assister les personnes vulnérables.

Le projet qui comprend six composantes principales, vise spécifiquement à renforcer la capacité des institutions et à promouvoir la cohésion sociale ; renforcer les investissements dans l’agriculture durable et résiliente, ainsi que dans la gestion du capital naturel ; promouvoir des activités économiques et les chaînes de valeur inclusives et résilientes au changement climatique.

Les zones géographiques de l’exécution du projet sont celles environnantes des trois zones paysagères que sont la Likouala, la Sangha, la Cuvette et Cuvette-Ouest ; les Plateaux ; le Pool et la Lékoumou ; le Kouilou ; le Niari. Notons que l’accord initial de ce financement avait été signé, le 14 avril 2023, pour un montant d’environ 49 milliards de FCFA.