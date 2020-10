Congo : les centres de rescolarisation et d’alphabétisation attendent des apprenants

Ce sont des écoles qui accueillent des adultes qui reprennent le chemin de l’école pour suivre les cours d’alphabétisation et des enfants ayant abandonné les études, pour de multiples raisons.

Le directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation, Adolphe Mbou Maba, a fait la ronde des établissements en charge de l’éducation non formelle, le 19 octobre à Brazzaville, pour constater l’effectivité de la rentrée pédago-andragogique. Il s’agit notamment des adultes qui reprennent le chemin de l’école pour suivre les cours d’alphabétisation (cours du soir), des enfants ayant abandonné les études, pour de multiples raisons, qui reviennent sur le banc de l’école à un âge avancé en vue d’une rescolarisation car pour la plupart ils ne savent ni lire, ni écrire.

« Aujourd’hui, les élèves ne sont pas aussi nombreux parce que c’est le premier jour. Nous demandons aux parents de venir inscrire les enfants non scolarisés car ils ont le droit de bénéficier de l’éducation comme d’autres enfants du pays », a déclaré le coordonnateur départemental de l’éducation non formelle, Cyr Parfait Babingui, après les descentes réalisées à l’école Angola-Libre (centre de rescolarisation), Loango-Marine et à Mama-Elombé, tous deux centres de rescolarisation et d’alphabétisation.