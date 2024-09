Congo : le projet « Owando-Pluriel » pour lutter contre le chômage des jeunes

Initié par le député Abel Joël Owassa, le projet vise à contribuer à la baisse du taux de banditisme et de l’oisiveté.

Le projet « Owando-Pluriel » à pour objectif de lutter contre le chômage des jeunes dans le département de la Cuvette, et à inciter la couche juvénile à l’insertion sociale. Son initiateur Abel Joël Owassa a exhorté la population à l’unité et à la solidarité tout en soulignant l’impact positif du projet de formation qualifiante pour l’employabilité des jeunes d’Owando-pluriel qui contribue à la baisse du taux de banditisme et de l’oisiveté.

Le directeur général de la Formation qualifiante et de l’Emploi, Auxence Léonard Okombi, est revenu sur la formation par filière selon la durée d’apprentissage, l’accompagnement post formation, les fonds mobilisés ainsi que le partenariat qui existe entre le projet et différents partenaires.

Quarante-trois jeunes et soixante-sept femmes ont été inscrits en formation de neuf mois qui sera sanctionnée par la remise des attestions. le projet a atteint à ce jour une somme de 303 485 250 FCFA, fruit des efforts des filles et fils d’Owando réunis autour de la Dynamique Owando-Pluriel. Cependant, le projet compte organiser la cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux apprenants formés en neuf mois couplée à l’ouverture des comptes bancaires pour ces derniers. Il envisage également de démarrer les activités d’élevage et de maraîchage, préparer le groupement pré-coopératif des finalistes de la filière coupe-couture ainsi que de remettre des machines à coudre.

Le projet bénéficie de l’appui des partenaires comme le Bureau international du travail qui est impliqué dans la formation des prestataires et des jeunes dans les filières agropastorales, respectivement dans l’identification des opportunités de formation et d’insertion économique. Le ministère en charge de la Formation qualifiante et de l’Emploi intervient à travers le Fonds national d’appui à l’employabilité et à l’apprentissage ainsi que l’implication des autorités locales dans la mise en stage des finalistes des filières informatique/infographie.