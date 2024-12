Congo : le Proclimat arrête son budget 2025 à plus de 11, 00 milliards FCFA

Ce budget annuel a été adopté mercredi 18 décembre, à Brazzaville, au terme de la deuxième session ordinaire du projet.

11 00 7 140 FCFA, c’est le budget de l’exercice 2025 du Projet de création des activités économiques inclusives et résilientes au changement climatique (Proclimat). Il a été adopté mercredi 18 décembre par les membres du Comité de pilotage du projet lors de sa deuxième session ordinaire qui s’est tenue dans la capitale congolaise.

Le Proclimat est mis en œuvre grâce aux financements des trois partenaires dont le crédit BIRD, le don Progreen et le financement additionnel IDA, d’un monatant global de 132 millions de dollars américains. Il est axé autour de six composantes, entre autres, les actions stratégiques en faveur de l’agriculture durable, la gestion des ressources naturelles et la réponse aux crises alimentaires.

Le budget adopté permettra l’amélioration des conditions de vie des communautés par le biais des activités économiques, inclusives et résilientes, le soutien aux petits producteurs agricoles afin d’augmenter leur productivité et garantir la sécurité alimentaire.

Pour le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration régionale, Ferdinand Sosthène Likouka, le projet est important pour la population vulnérable. les activités seront réalisées pendant la période du Proclimat sont entre des activités d’urgence post-inondations avec des vaccinations de 25 105 enfants de moins de 5 ans et la distribution de 3589 kits scolaires destinés aux élèves du département de la Likouala, touchés par les inondations; du lancement des études structurantes pour les infrastructures agricoles et sociales; de la contractualisation avec le Programme alimentaire mondial pour répondre aux besoins immédiats en matière de sécurité alimentaire; ainsi que du soutien des aires protégées dans différentes réserves naturelles.

La deuxième session ordinaire du Comité de pilotage du Proclimat avait également pour objectif de présenter le rapport d’état d’avancement du plan de travail et budget 2024.